Sport.quotidiano.net - Inter, che risposta. Inzaghi alla Conte. Vetta oltre l’affanno

Leggi su Sport.quotidiano.net

Troppo calmo a bordo campo non lo è mai stato, Simone. In quel mondo a sé stante che è la partita, il tecnico dell’si immerge con il suo calderone di volti trasfigurati, urla, richiami, dal primo all’ultimo minuto. Fumantino fino a un attimo prima di presentarsi, pacato e diplomatico a prescindere dall’esito, davanti alle telecamere per leviste di rito. Da qualche tempo, però, il gesticolare è diventato ancora più teatrale, le grida hanno guadagnato in decibel. È accaduto dopo Fiorentina-, un 3-0 molto mal digerito, in cui aè sembrato di vedere una squadra diversa da quella condotta negli ultimi tre anni e mezzo. Trovata la stessa avversaria pochi giorni dopo a San Siro, ha impiegato giusto qualche minuto per litigare con Ranieri. Ha visto l’vincere, poi perdere di nuovo contro la Juventus a Torino (mentre al tecnicoista si strappavano i pantaloni per il troppo dimenarsi), quindi ripartire coi tre punti di sabato scorso, accompagnati con un altro spettacolo nello spettacolo a bordo campo.