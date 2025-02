Sport.quotidiano.net - Inter, cambia il CdA: chi sono i tre nuovi membri. Coppa Italia, Zalewski ko salta la Lazio

Nel giorno della vigilia di, quarti di finale in gara unica della, i nerazzurri affrontano nuove sfide anche fuori dal campo. La società ha infatti riunito l'assemblea dei soci approvando una serie di modifiche allo statuto con l’obiettivo di permettere che i prossimi Consigli di Amministrazione e Assemblee dei Soci possano essere svolti da remoto, come previsto dalle normative Covid negli scorsi anni. Nel CdAentrati da oggi due consiglieri indipendenti, Diego Gigliani e Claudia D'Arpizio, oltre al Chief of Staff Massimiliano Catanese, mentre non ci saranno più l'ex Ceo corporate Alessandro Antonello (che ha lasciato la società qualche settimana fa) e gli altri dueAmedeo Carassai e Carlo Marchetti. “molto felice - ha detto il presidente Beppe Marotta davanti ai piccoli azionisti - di dare il benvenuto a Claudia e Diego nella Famiglia Nerazzurra.