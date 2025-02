Serieanews.com - Inter, arriva l’annuncio ufficiale: come il Milan, la novità è assoluta ed ora cambia tutto

, ecco: colpo di scena clamoroso, oradavveroil, laed ora– SerieAnewsSi avvicina la sfida tra Napoli e, e con essa cresce la tensione. Da un lato, la squadra di Spalletti sta viaggiando a pieno ritmo, mentre dall’altro, l’di Inzaghi sta cercando di mantenere il passo. Ma in questo momento, è proprio l’a trovarsi sotto i riflettori, con Giuseppe Marotta, amministratore delegato della società, che non manca di analizzare la situazione con lucidità.Pressione e ambizione: gli obiettivi dell’Marotta ha parlato di un momento “locutorio” per l’, un club che sta dimostrando di essere protagonista sia in Italia che in Europa. In campionato, la squadra è ancora in corsa per il titolo, con solo 12 giornate rimanenti.