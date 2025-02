Lanazione.it - "Intensificare i controlli sui locali". Sicurezza, la strategia del Comune

"Ferma condanna riguardo ai fatti di violenza verificatisi in Piazza del Bacio". Così l’amministrazione comunale sull’ennesimo episodio di violenza a Fontivegge. E la sindaca Vittoria Ferdinandi ha ringraziato personalmente il Questore per la pronta reazione delle forze dell’ordine. "Dobbiamo riflettere – sottolinea Antonio Donato, delegato alladella Giunta comunale – seriamente sulle dinamiche che alimentano tali atti di violenza e sulla necessità di un intervento deciso e coordinato, atteso da tempo e mai attuato dalla precedente amministrazione. In accordo con la sindaca – aggiunge – abbiamo deciso di avviare un ampio confronto con la Prefettura e le forze dell’ordine, con l’obiettivo di adottare misure più rigorose per prevenire simili fenomeni". "Il primo passo – spiega Donato – sarà quello disuidi intrattenimento nella zona di Fontivegge, in particolare su quelli del Broletto e di Piazza del Bacio.