Dilei.it - Insufficienza renale, come può nascere, perché va controllata e come si affronta

. Se nella forma acuta questa situazione compare di colpo, magari in seguito ad un’infezione, quando diventa cronica mette in pericolo non solo i reni, ma l’intero organismo. A partire dal cuore. Non per niente, quando si parla di organi “nobili” il riferimento è a cuore, cervello e appunto reni. Anche e soprattutto negli anziani, la saluteva attentamente monitorata, considerando che il rene è un organo molto sensibile e, oltre a risentire di eventuali trattamenti farmacologici che possono influire sul suo benessere, capita con i medicinali che vengono metabolizzati appunto per via, è esposto ai fattori di rischio che classicamente vengono considerati per cuore e vasi.Quando infatti si instaurano condizioni cronichel’ipertensione, il diabete oppure gravi quadri di aterosclerosi a carico delle arterie che portano il sangue ai reni e attraverso questi organi oppure un’infezione crea un danno tale da non poter essere riassorbito, si può andare appunto verso l’