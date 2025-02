Iodonna.it - Insieme a capispalla coordinati, giacche in pelle, bluse e T-shirt. Maxi, midi o mini, la gonna in suede conquista il guardaroba della stagione calda

Leggi su Iodonna.it

Stile morbidissimo. Come spesso accade con l’avvicinarsibella, nelsi fanno largo tessuti avvolgenti e sofisticati. Pronti a rivoluzionare i lookquotidianità. Non fa eccezione la Primavera 2025, in cui ladiscamosciata torna a dettare tendenza.di: come indossarla dai 20 ai 60 anni X Laskirt, infatti, sembra non soffrire il passare del tempo.