Insetti trovati nei piatti | Un evento singolare

"Il ritrovamento di due corpi estranei nelle scuole di Cologno, dopo attente analisi, è da reputarsi unche ha fatto scattare i protocolli di sicurezza alimentare in capo alla Vivenda spa. Inoltre nessun capello o unghia finta è mai stata trovata nei, sono soltanto illazioni che minano l’immagine e la credibilità dell’azienda". La replica della azienda Vivenda arriva dopo la segnalazione di un centinaio di mamme della scuola di viale Lombardia che hanno protestato per la presenza di formiche morte nel brodo, die di uno scarafaggio nella pasta. In realtà i genitori non hanno mai parlato di unghie finte. "Durante tutte le fasi di produzione – spiegano ancora in un comunicato – vengono osservate accuratamente tutte le procedure “haccp“ relative alla sicurezza alimentare al fine di evitare contaminazioni e presenze di corpi estranei.