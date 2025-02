Ilfattoquotidiano.it - Insetti nei piatti serviti nella mensa di una scuola di Cologno Monzese: esposto ai Nas

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

In unaelementare di viale Lombardia asono state trovate formiche che galleggiavano morte nel brodo,nel cavolo fresco e scarafaggi nel sugo della pasta. La segnalazione è stata fatta ai Nas di Milano da una mamma che ha tre figli studenti nell’istituto scolastico, come riporta Il Giorno. Alla sua protesta si sono uniti altre centinaia di genitori, che nei giorni scorsi sono andati a riprendere i figli durante il pranzo perché i pasti con la presenza dierano diventate di fatto la “normalità”.Nell’ai Nas si legge anche come i bambini hanno trovato frammenti di vetro e plastica e ormai da troppi mesi lamentano dolori intestinali invalidanti: “I cibi quando arrivano senza corpi estranei sono comunque freddi e malconditi”. “Il sospetto è che sia anche malconservato, la situazione è insostenibile e qualcuno deve provvedere e risolvere il problema perché al momento i bambini hanno lamentato solo dolori intestinali e non è poco, ma potrebbero esserci batteri anche più pericolosi nel cibo”, spiega la donna che ha denunciato.