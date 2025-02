Inter-news.it - Inizio Serie A 2025-26, la data probabile! Inter e Juventus ‘incidono’

L’del campionato di-26 dipenderà daimpegnato al Mondiale. Simonelli conferma ufficiosamente la-26 – Oggi Assemblea di Lega a Milano con il presidente Ezio Simonelli che ha parlato in conferenza stampa. Il numero del massimo campionato italiano, subentrato alcune settimane fa a Lorenzo Casini, ha aggiornato anche sul prossimo campionato diA. Ossia quello che poi porterà al Mondiale del 2026 che si terrà tra gli USA, Canada e Messico. A tal proposito, Simonelli ha confermato una: «Confermo che molto probabilmente il prossimo campionato dovrebbe iniziare il 23-24 di agosto, una decisione che andremo a prendere a breve. Abbiamo due squadre che finiranno il Mondiale e finiranno tardi, ci sembra lapiù plausibile». Le due squadre che fanno parte del Mondiale per Club, che è in programma in estate dal 14 giugno al 13 luglio, sono(parole Marotta dopo Assemblea soci) e