Bergamonews.it - Inizio di settimana nuvoloso: da martedì torna la pioggia

Leggi su Bergamonews.it

La temporanea rimonta dell’alta pressione sull’Europa meridionale porta tempo stabile anche sulla nostra regione, ma dalla Francia è in arrivo una perturbazione atlantica che porterà un peggioramento nella giornata di.Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo.Lunedì 24 febbraio 2025Tempo Previsto: Cielo parzialmentesu tutti i settori con tendenza ad aumento della nuvolosità da ovest a partire dal pomeriggio.Temperature: Minime in lieve calo (3/6°C), massime in lieve aumento (12/15°C).Venti: In pianura venti deboli di direzione variabile, in quota venti deboli occidentali.25 febbraio 2025Tempo Previsto: Cielo moltoovunque con precipitazioni sparse nel corso della giornata (qualche pausa asciutta più probabile sui settori meridionali della regione).