Iodonna.it - Inizia stasera su Rai 1 la nuova fiction, ambientata a metà Ottocento, con Vittoria Puccini: donna passionale e madre determinata, segnata da un passato doloroso e da un matrimonio violento

La musica di Giuseppe Verdi, di Schubert e il melodramma si fondono con la vicenda personale della Maria che con le due figlie scappa da Napoli sognando il palco della Scala di Milano. La fiction in costume Belcanto (alle 21.30 su Rai 1) è diretta da Carmine Elia e ha come protagonista Vittoria Puccini. Soffocata da un marito violento, Maria trasmette la sua passione per il canto lirico alla figlia Antonia, su cui punta tutto in nome di un riscatto personale.