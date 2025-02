Internews24.com - Infortunio Zalewski, si ferma il polacco. Le ultime in casa Inter

Leggi su Internews24.com

di Redazione, il calciatoresi èto perché ha accusato un problema. LeinBrutte notizie in, in vista della sfida di Coppa Italia contro la Lazio si èto. Secondo quanto riportato da Pasquale Guarro sul suo profilo X il centrocampistaha accusato un problema al polpaccio. Le condizioni sono dunque da verificare ma i nerazzurri perdono una pedina importante in vista del delicato impegno.Leggi sunews24.com