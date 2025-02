Internews24.com - Infortunio Zalewski, quando torna in campo l’esterno dell’Inter? I dettagli

di Redazionein? Isulle sue condizioniL'rimediato da Nicolaè arrivato come un fulmine a ciel sereno in casa Inter. Simone Inzaghi era infatti pronto a concedergli l'esordio da titolare nella sfida di domani sera contro la Lazio in Coppa ItaliaCi sono novità sui tempi di recupero delpolacco, fermo a causa di un risentimento muscolare al soleo della gamba destra. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il giocatore polacco dovrebbe restare fuori per circa due settimane, con l'obiettivo di rientrare tra il ritorno degli ottavi di Champions League contro il Feyenoord e la sfida di campionato contro l'Atalanta, in programma tra l'11 e il 16 marzo.