Inter-news.it - Infortunio Zalewski, i tempi di recupero: l’Inter spera in una partita!

Leggi su Inter-news.it

dida registrare in casa Inter. Il polacco, che fino a stamani veniva dato per certo nella formazione iniziale di Inter-Lazio, non ci sarà. Definiti idi– Niente da fare per Nicola, che appunto salterà ladi domani tra Inter e Lazio, valida per il quarto di finale di Coppa Italia (leggi qui il comunicato). Il polacco dunque posticipa ancora una volta il suo esordio da titolare con la maglia nerazzurra. Simone Inzaghi è in emergenza a sinistra, visto che anche Carlos Augusto non sarà della. Anzi il brasiliano salterà anche la gara con il Napoli. Cosa che invece non dovrebbe fare Marcus Thuram. Ritornando all’di, stimati anche idiintorno ad una quindicina di giorni. Ecco quandodi riaverlo a disposizione.