Ilgiorno.it - Infortunio sul lavoro a San Vittore Olona, operaia di 58 anni si amputa due dita in fabbrica

San(Milano), 24 febbraio 2025 – Un nuovo incidente sulscuote il mondo dell’industria legnanese. Un gravesi è verificato in una ditta dell’area industriale di via Puccini, lasciando un’di 58ferita e bisognosa di urgenti cure mediche. Era quasi mezzogiorno quando la routine lavorativa si è trasformata in un incubo. La donna, impegnata nella sua mansione all’interno del suolificio, è rimasta vittima di un incidente che le ha causato lo schiacciamento di duedella mano sotto un macchinario in funzione. Un attimo di distrazione o un malfunzionamento? Saranno le indagini a stabilirlo, ma l’impatto dell’accaduto è stato immediato e drammatico. Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono giunti a sirene spiegate un’ambulanza della Croce Bianca di Magenta e un’automedica, mentre la Polizia Locale ha preso in carico i rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente.