Juventusnews24.com - Infortunio Savona: quali partite salta il terzino della Juve? Le novità dopo l’esito degli esami

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24il? Tutte lesvolti questa mattina al J MedicalCome raccontato dantusnews24 stamattina Nicolòsi è sottoposto ad alcunipresso il J Medical che hanno chiarito l’entità del suo ultimo problema fisico. Come riportato dal club bianconero ilha rimediato un’elongazione del bicipite femoralecoscia destra.Per ilpossibile stop di circa 15 giorni, come svelato dalla Gazzetta dello Sport. Pertanto dovrebbere le sfide contro Empoli in Coppa Italia, Verona e Atalanta. Nel mirino la sfida contro la Fiorentina del 16 marzo.Leggi suntusnews24.com