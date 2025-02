Juventusnews24.com - Infortunio Savona, oggi gli esami: le primissime sensazioni dopo lo stop in Cagliari Juve

di RedazionentusNews24gli: leloin, cosa filtra sulle condizioni dell’esterno bianconeroLantus potrebbe pagare a carissimo prezzo l’importante vittoria di. Nel corso del secondo tempo Nicolòè stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco per un problema fisico.Per lui un fastidio muscolare alla coscia destra che dovrà essere valutato inevitabilmente nel corso delle prossime ore conspecifici al J Medical. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport laresta in ansia e si augura che possa essere un problema di poco conto.Leggi suntusnews24.com