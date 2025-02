Juventusnews24.com - Infortunio Savona: esami al J Medical per il terzino bianconero dopo l’ultimissimo problema fisico – VIDEO

di Redazione JuventusNews24al Jper ilche lo ha costretto a saltare il Cagliari –(Mauro Munno inviato al J) – Giornata diper Nicolòper chiarire l’entità del suo ultimoe stilare con maggiore certezza i tempi di recupero.Nicolò #al Jper effettuare gliil fastidio avvertito alla coscia destra#Juventus pic.twitter.com/xIsqSjp3Gp— JuventusNews24.com (@junews24com) February 24, 2025Come documentato da Juventusnews24 il, che non è stato convocato per la sfida di ieri vinta in casa del Cagliari, è arrivato attorno al Jpoco prima delle 10. Nelle prossime ore se ne saprà di più sul suo stop.Leggi su Juventusnews24.