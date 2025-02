Juventusnews24.com - Infortunio Savona: elongazione del bicipite femorale per il terzino. Il bollettino ufficiale e i possibili tempi di recupero

di Redazione JuventusNews24delper il. Ildella Juventus e ididel giocatoreCome raccontato da Juventusnews24 questa mattina Nicolòsi è sottoposto presso il J Medical ad alcuni esami che hanno chiarito l’entità del suo ultimo problema fisico. Di seguito il comunicatodel club bianconero sulle condizioni del, che non era stato convocato per la trasferta di Cagliari.COMUNICATO – Nicolò, che non aveva preso parte alla trasferta di Cagliari a causa di un fastidio muscolare alla coscia destra, è stato sottoposto questa mattina ad accertamenti diagnostici presso il Jmedical. Gli esami hanno evidenziato unadeldella coscia destra.