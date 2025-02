Lettera43.it - Infortunio Kean, il comunicato della Fiorentina: «Dimesso dall’ospedale»

Leggi su Lettera43.it

Moisesta bene e ha lasciato l’ospedale Borgo Trento di Verona già nel corsonotte. Lo halacon una breve nota sul sito ufficiale, in cui si conferma che il calciatore ha fatto rientro a Firenze: «I test clinici e diagnostici effettuati sono risultati tutti negativi». L’attaccante e vicecapocannoniereSerie A si era sentito male durante il secondo tempo del match contro gli Scaligeri del 23 febbraio. Soccorso per una botta al sopracciglio al 12’,è stato medicato per un paio di minuti fuori dal campo. Una volta rientrato, al 19’ si è subito accasciato per giramenti di testa, pur restando sempre vigile. Tanta la paura sia in campo sia in panchina, dove era seduto anche il compagno di squadra Edoardo Bove, che l’1 dicembre ha rischiato la vita dopo un malore proprio a seguito di uno scontro di gioco.