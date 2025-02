Internews24.com - Infortunio Frattesi, filtra fiducia ad Appiano sul suo recupero contro la Lazio: le idee di Inzaghi

Leggi su Internews24.com

di Redazioneadsul suola: lediper la formazione della sua InterL’che non ha permesso a Davidedi poter dare una mano nel corso di Inter Genoa, sembra essere già superato: come fa sapere il Corriere dello Sport, daGentileottimismo suldel centrocampista, il quale è pronto addirittura a scendere in campo dal 1? nel match di domani sera in Coppa Italiala. Questo il punto sull’infermeria nerazzurra e sulledi formazione di– «L’Inter torna a giocare ogni 3 giorni. Si comincia domani con il quarto di finale di Coppa Italia con la. C’è da fare i conti con un’infermeria che è tornata a riempirsi. Oltre a Sommer, infatti, a meno di soprese, sono ancora fuori causa Thuram e Carlos Augusto.