Juventusnews24.com - Infortunio Douglas Luiz, sospetta lesione! Possibile lungo stop per il centrocampista brasiliano. Cosa filtra sulle sue condizioni

di Redazione JuventusNews24: eccodelL’dirischia di essere più serio del previsto. Uscito dopo venti minuti dal suo ritorno in campo nella sfida contro il Cagliari, per ildella Juve si teme unoimportante. Secondo quanto riportato da Giovanni Albanese, in attesa degli esami che sosterrà domani non arrivano segnali positivi: siunaal flessore. Se venisse confermata, ilpotrebbe rimanere fermo fino alla pausa Nazionali, per rientrare così verso fine marzo.Leggi su Juventusnews24.com