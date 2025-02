Juventusnews24.com - Infortunio Douglas Luiz: ecco le condizioni del brasiliano. Cosa filtra dopo il problema fisico rimediato in Cagliari Juve

di Marco Baridon, emergono ulteriori aggiornamenti sulledel centrocampistauscito ieri inArrivano altre importanti novità in merito all'di. Il centrocampistaè uscito venti minutiil suo ingresso in campo in. Il numero 26 bianconero è uscito dal campo per unal flessore, che ha certificato la sua uscita anticipata dall'Unipol Domus. Questa prima diagnosi avrà bisogno di un approfondimento medico già calendarizzato dalla.Come appreso dantusNews24, il giocatore si sottoporrà a nuovi esami strumentali nella giornata di domani.