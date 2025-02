Internews24.com - Infortunio Correa, niente lesioni per il Tucu! L’esito degli esami

di Redazioneper ilstrumentali. Le ultime in vista della LazioL‘Inter deve fare i conti con un nuovo: Nicola Zalewski si è fermato a causa di un problema al polpaccio. L’esterno polacco sarà costretto a saltare la sfida di Coppa Italia contro la Lazio e con ogni probabilità anche il match di campionato di sabato contro il Napoli. Nel frattempo, il giornalista Pasquale Guarro ha aggiornato sulla situazione dell’infermeria nerazzurra dopo l’allenamento odierno. Per Joaquín, che aveva accusato un fastidio al ginocchio nella gara contro il Genoa, glihanno escluso. L’attaccante argentino potrebbe quindi recuperare in tempo per la partita di domani.Inter, pernessuna lesione. Ginocchio ok, tornerà a disposizione tra domani e Napoli.