Infortunio Correa, il problema del Tucu spaventa l'Inter? Attesi gli esami strumentali: il punto

di Redazione, ildelgli: ildopo lo stop avuto contro il GenoaLa notizia più negativa nella vittoria ottenuta sabato daldi Simone Inzaghi contro il Genoa di Patrick Vieira riguarda certamente l’ennesimorimediato da Joaquin. Inizialmente si pensava potesse essere un altromuscolare, invece, come ha fatto sapere la società meneghina, ilè stato costretto al cambio per via di un trauma distorsivo al ginocchio sinistro. Situazione dunque molto delicata e da monitorare per lo staff medico nerazzurro: come fa sapere Tuttosport, infatti, l’attaccante argentino in questi giorni dovrebbe sottoporsi aglidel caso per capire l’entità e la gravità dell’accusato sabato.