Infortunio Cambiaso | le novità sulle condizioni del terzino dopo lo stop in Cagliari Juve Gli ultimissimi aggiornamenti

di Marco Baridon, c'è un po' di incertezza sull'esterno bianconero: va stabilito quando potrà tornare in campo. Due le partite opzionate Andrea Cambiaso è uno dei due tre giocatori che preoccupano la Juventus. Al di là di Nicolò Savona e Douglas Luiz, l'esterno è il calciatore su cui si attendono novità confortanti dopo l'uscita anticipata di ieri per un sovraccarico alla zona pubica nella sfida contro il Cagliari. In tal senso arrivano dei primi aggiornamenti che fanno ben sperare. Come appreso da JuventusNews24, il numero 27 bianconero non verrà sottoposto a esami strumentali. Andrà capito solo se potrà essere già a disposizione per i quarti di Coppa Italia contro l'Empoli o se il suo rientro avverrà contro l'Hellas Verona in Serie A.