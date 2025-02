Sondriotoday.it - Infortunati mentre praticano sci alpinismo: quadruplo intervento del Soccorso Alpino

Diversi interventi ieri in provincia di Sondrio per i tecnici del, VII Delegazione Valtellina - Valchiavenna.In ValchiavennaLa Stazione di Madesimo è stata attivata alle ore 12.20 per una scialpinista infortunata in zona Val Loga (Montespluga), a quota 1950 metri. È.