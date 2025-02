Juventusnews24.com - Infortunati Juve, ansia dopo il Cagliari: da Savona a Douglas Luiz passando per Cambiaso, le ultime sulle loro condizioni

Infortunati Juve: da Savona a Douglas Luiz per Cambiaso, le ultime in attesa degli esami

L'antus rischia di dover pagare a carissimo prezzo l'importante vittoria ottenuta ieri sera all'Unipol Domus contro il Cagliari. I bianconeri sono in ansia infatti in attesa di scoprire le condizioni di tre calciatori.

Si tratta di Savona, che farà oggi gli esami per il fastidio muscolare alla coscia destra, Douglas Luiz, che ha chiesto il cambio 20 minuti dal suo ingresso per un problema al flessore, e Cambiaso, sovraccarico alla zona pubica per lui. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.