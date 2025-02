Internews24.com - Infortunati Inter: il punto da Appiano sulle condizioni di Thuram, Correa, Sommer, Carlos Augusto e Zalewski

Leggi su Internews24.com

di Redazione: ildaGentiledi. Ecco come stannoAlla lista degliin casa, nella giornata di oggi si è aggiunto anche Nicola. Problema al polpaccio per l’esterno polacco, il quale alza bandiera bianca per il match di domani in Coppa Italia contro la Lazio e probabilmente anche per la gara di sabato contro il Napoli in campionato. Il giornalista Pasquale Guarro ha fatto ilsull’infermeria dei nerazzurri dopo l’allenamento odierno. Esami perdopo il problema accusato al ginocchio contro il Genoa: niente lesioni per il Tucu il quale potrebbe farcela a recuperare già per domani. Salterà la Lazio Marcus, con l’obiettivo di recuperarlo al 100% per il Napoli.