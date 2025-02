Ilgiorno.it - Informatica e inglese, sabato l’inaugurazione della scuola per adulti

Leggi su Ilgiorno.it

Unaper, perché non è mai troppo tardi per imparare. Sarà inauguratala nuovadel centro d’istruzione provinciale. "L’apprendimento continuo e permanente è la chiave di volta del terzo millennio per garantire la cittadinanza attiva e l’occupabilità – spiega il preside Renato Cazzaniga -. Ogni giorno assistiamo a cambiamenti epocali. La fruizione di tutti i servizi di cittadinanza oggi passa attraverso l’acquisizione di competenze informatiche senza le quali non è nemmeno più possibile consultare il proprio fascicolo sanitario personale". Corsi di lingua italiana, dimedia,, percorsi professionalizzanti e servizi di facilitazione digitale sono proposti al Cpia provinciale Fabrizio De Andrè, dove studiano e si formano 2.500 alunni ogni anno. Nella nuovaperdi Cernusco aprirà anche uno sportello di facilitazione digitale, dove sarà possibile ottenere gratuitamente lo spid ed essere aiutati nell’accesso ai servizi informatici.