Infopoint di Piazza Libertà al via rimozione Giordano | Soldi gettati al vento

Tempo di lettura: < 1 minuto“Finalmente lo rimuovono, 50.000 euroal. Una vergogna infinita”. Così il consigliere comunale di opposizione, Nicola, dopo l’inizio dei lavori per ladell’di. Strutta realizzata sotto l’amministrazione Gianluca Festa in occasione della promozione per l’EuroChoccolate 2024. Dopo appena tre giorni di attività, la struttura è rimasta inutilizzata e vuota successivamente, diventando presto un simbolo dello spreco di danaro pubblico.L’Info point turistico si trasferisce aKennedy, ok della Giunta alla richiesta del CirpuL'articolodial via: “al” proviene da Anteprima24.it.