Influenza impennata di malati | Oltre 500 ricoverati aumentate le polmoniti

Modena, 24 febbraio 2025 – L’dell’quest’anno è stata tardiva: si è verificata alla quarta settimana dall’inizio di gennaio, è stata inferiore come numero di casi rispetto all’anno scorso ma più impattante sotto il punto di vista dei ricoveri. Sono stati, infatti, 500 i pazienti finiti in ospedale, un numero superiore al 2024. A delineare il quadro della situazione Maddalena Meschiari (Malattie Infettive dell’Aou) e Alessandra Fantuzzi (direttrice Igiene Pubblica dell’Ausl). “Da una settimana – commenta Meschiari – per fortuna stiamo assistendo ad una battuta di arresto del quadro epidemiologico, ad un rallentamento della casistica, a partire dalle fasce pediatriche della popolazione. L’dei casi ha portato ad un aumento preoccupante delle, con ospedali e pronto soccorso sotto forte pressione: in particolare, tra la quarta e la quinta settimana da inizio anno, si è registrato il picco di contagi con un importante sovraccarico del sistema sanitario con un’ondata di sindromi simil-li senza precedenti e con un leggero ritardo di qualche settimana rispetto al picco epidemico dell’anno precedente”.