Infermeria Inter | si ferma anche Zalewski

Continuano ad arrivare notizie poco confortanti dall’dell’: infatti, per la partita di domani contro la Lazio valevole per i quarti di finale di Coppa Italia, Inzaghi avrà alcune assenze importanti. Il caso più spinoso riguarda sicuramente Marcus Thuram, che non è stato convocato nel match vinto dai nerazzurri contro il Genoa, ed è in forte dubbio per il match di domani. Ecco chi sono gli altri infortunati.si aggiunge alla lista degli indisponibiliSecondo quanto riportato da SkySport,ha accusato un risentimento al soleo, e quindi non sarà a disposizione per la partita di domani contro la Lazio e nemmeno contro il Napoli e il Feyenoord in Champions. Domani sicuro assenteCarlos Augusto, cheoggi ha svolto lavoro personalizzato e c’è incertezza sui suoi tempi di recupero.