Individuato il responsabile dell’abbadono dei rifiuti lungo il Sentiero della Bonifica

Arezzo, 24 febbraio 2025 – “Nei mesi scorsi, al confine tra il Comune di Foiano e quello di Castiglion Fiorentino, fu abbandonato un quantitativo importante diilche nei giorni seguenti furono rimossi a cura del nostro Gestore deicon spesa a carico del Comune. Oggi posso finalmente informare che sono stati individuati anche i responsabili di questo abbandono selvaggio in aperta campagna”. Lo annuncia via social il sindaco Mario Agnelli. L’ultima discarica a cielo aperto è stata individuata alcune settimane fa. E questa volta era stato scelto come luogo per nascondere l’abbandono una delle zone di campagna forse tra le più belle e pregevoli, luogo di storia e che identifica un intero territorio; stiamo parlando del “”, meta dei tanti turisti che scelgono questa “strada” per ammirare in un modo diverso e suggestivo la Valdichiana.