Incoscienti giovani è la canzone più trasmessa dalle radio ma Balorda nostalgia di Olly vince su Spotify

Chi ha vinto Sanremo 2025 nella sfida streaming, ascoltie vendite delle canzoni in gara? A una settimana da Sanremo 2025 ancora si sentono chiari i fischi di pubblico e critica per Giorgia e Achille Lauro fuori dalla Top 5. I due artisti romani, però, si stanno consolando molto bene con il primato negli ascolti: La cura per me esono infatti fra le canzoni più trasmesse ine in streaming. Ma – a parte loro evincitore del festival – quali sono oggi i brani più ascoltati delle 29 canzoni in gara? E se Lucio Corsi avesse vinto Sanremo? Il finale alternativo di “Vita da Carlo” X Leggi anche › La classifica completa di Sanremo 2025, dal primo () all’ultimo posto Sanremo 2025: le canzoni più ascoltate oggi: in streamingdi Achille Lauro, su YouTubeGiorgiaSecondo la classifica dei brani più ascoltati del Festival di Ear One (classifica sempre aggiornatissima), lapiùdi Achille Lauro (7° posto nella finale).