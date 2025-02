Lanazione.it - Incontro al Ministero della Salute per la Giostra del Saracino

Arezzo, 24 febbraio 2025 – E' di qualche giorno fa l'che ladelha avuto a Roma con la segreteria dell'onorevole Marcello Gemmato, sottosegretario aldelegato per ciò che concerne la sanità animale. La delegazione aretina, composta dal consigliere regionale e membro del Comitato per le rievocazioni storicheToscana Gabriele Veneri, dal consigliere comunale delegato allaPaolo Bertini, dall'Ufficio Politiche Culturali e Turistichedelcon la direttrice Laura Guadagni e Rossella Capocasale e dal dottore Roberto Gottarelli, veterinariomanifestazione, è stata ricevuta nella Sala Anselmi deldal caposegreteria di Gemmato, Ettore Ruggi D'Aragona, e dallo staff di segreteria. Focus dell'la legge, al momento in fase di stesura, che andrà a regolamentare definitivamente l'impiego di cavalli e altri animali in sostituzione dell'ordinanza emanata lo scorso dicembre con carattere di urgenza (recependo i principiprecedente “Ordinanza Martini”) in materia di disciplina delle manifestazioni popolari, pubbliche o private, nelle quali vengono impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati.