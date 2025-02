Napolitoday.it - Incidente stradale, Luigi muore in scooter dopo lo schianto su un'auto parcheggiata

Leggi su Napolitoday.it

Tragicoa Torre Annunziata in via Andolfi. Unoè andato a sbattere contro un’in sosta. PerD'Acunzo, il centauro in sella al mezzo a due ruote non c'è stato nulla da fare. Vani i soccorsi del 118 giunto sul posto per tentare di salvargli la vita, i politraumi.