Foggiatoday.it - Incidente stradale al solito incrocio di 'San Matteo', l'ennesimo dopo una lunga scia di sangue

Leggi su Foggiatoday.it

L'è sempre lo stesso, quello di San, sulla Statale 272 che collega San Marco in Lamis a San San Severo, all'intersezione con la strada provinciale 27 di Apricena. La dinamica pure. Chi arriva dalla Sp non rispetta lo stop, chi procede sulla strada statale, da o per San Severo, non.