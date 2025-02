Thesocialpost.it - Incidente Genova, Barbara uccisa da un giovane che conosceva: lui si è suicidato

Leggi su Thesocialpost.it

SANT’OLCESE () – Una comunità sotto shock per la tragedia avvenuta sulla statale tra Busalletta e Casella.Wojcik, 41 anni, è stata investita ementre rientrava a casa in scooter. A travolgerla un’auto guidata da Pavel Garbarino, 21 anni, che dopo l’impatto ha preso un cutter e si è tolto la vita sul ciglio della strada.Leggi anche: Gravea Breda di Piave: bambina investita da un SUVUna vita spezzata mentre tornava a casaWojcik era arrivata a Sant’Olcese dalla Polonia a 18 anni. Si era costruita una vita in Italia, con un figlio tredicenne e un lavoro presso lo stabilimento dolciario Preti. Molto attiva nella comunità, era una volontaria del Circolo Arci di Vicomorasso, che ha annunciato l’annullamento di tutti gli eventi in segno di lutto. Sabato sera, mentre tornava a casa, il suo scooter è stato travolto da un’auto a forte velocità.