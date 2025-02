Torinotoday.it - Incidente domestico a Condove: cade da un solaio in casa, uomo trasportato in ospedale

Unè caduto daldi, in borgata Grangetta di, nella mattinata di oggi, lunedì 24 febbraio 2025. Nonostante il volo di alcuni metri, ha riportato soltanto alcune fratture alla parte alta del corpo e non è in pericolo di vita. È stato soccorso dai sanitari dell'elisoccorso.