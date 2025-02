Perugiatoday.it - Incentivi ai dirigenti tagliati della metà, la battaglia legale si sposta dal Tar al giudice del lavoro

Leggi su Perugiatoday.it

Comune di Perugia e dirigente ai ferri corti per la liquidazione deglipari 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo del dipendente. Per il dirigente nel caso in cui i compensi da liquidare nell’anno eccedano tali limiti, le somme in eccesso sono liquidate.