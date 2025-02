Lanazione.it - Incendio nella notte, fumo nero dalle finestre. Appartamenti evacuati

Leggi su Lanazione.it

Orvieto, 24 febbraio 2025 – Pauraa Orvieto dove unè divampato in un appartamento. Intorno alle 4.50 i vigili del fuoco di Orvieto sono stati chiamati a intervenire a Sferracavallo. A bruciare una stanza al secondo piano usata come ripostiglio. Nessun ferito, solo tanta paura dei proprietari che hanno richiesto un controllo medico. La squadra, con tre mezzi, ha impiegato più di un'ora per domare le fiamme. Spento l', è stato necessario fare evacuare sei persone daglilimitrofi.