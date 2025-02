Ilrestodelcarlino.it - Inalca tra amianto, rifiuti e carni in putrefazione: iniziati i sopralluoghi per la bonifica

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Reggio Emilia, 24 febbraio 2025 –in, tonnellate dicombusti di ogni genere: nel teatro del disastro di via Due Canali dopo un’ispezione preliminare ieri, sonooggi idelle ditte incaricate dae da Quanta per le bonifiche in ottemperanza alla duplice ordinanza emessa del sindaco-medico Marco Massari. Lo stesso Massari ha spiegato la situazione durante l'affollata assemblea pubblica al Centro Pigal, con l’assessora all’Ambiente Carlotta Bonvicini, dirigenti dei Vigili del Fuoco, Arpae e Ausl. Ignota ancora la tempistica delle operazioni di rimozione dei, anche perché l’epicentro del rogo è tuttora sotto sequestro. Le dichiarazioni degli esperti Antonio Annecchini, comandante provinciale del Vvf, ha dichiarato: "Un incendio è un reato - Per la genuinità delle indagini, bisogna sequestrare i luoghi per conservarli e affinché non vengano modificati.