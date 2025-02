Ilgiornaleditalia.it - In UniCamillus “Salute e innovazione nel Piano Mattei: nuove prospettive educative e transculturali per la cooperazione sanitaria internazionale”

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Mercoledì 26 febbraio 2025, alle ore 11.00, presso l’Auditorium di, in via di Sant’Alessandro 30, a Roma, si terrà il convegno "nelper la". Un'opportunità per discutere