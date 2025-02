Bergamonews.it - In tilt il sito del Comune di Bergamo: “Attacco hacker in corso”

Leggi su Bergamonews.it

Ci sarebbe unalla base dell’impossibilità di raggiungere ildeldi. Il portale dell’amministrazione cittadina non è il solo ad essere bloccato nella mattinata di lunedì 24 febbraio: anche molti altri siti, soprattutto istituzionali come comuni e regioni, risultano irraggiungibili.Secondo fonti Ansa, i responsabili potrebbero essere affiliati al gruppo filorusso Noname057(16), che già da diversi giorni hanno messo nel mirino l’Italia. Il tutto nasce dalle recenti tensioni tra Roma e Mosca, in seguito al dische il presidente della Repubblica Sergio Mattarella aveva pronunciato all’università di Marsiglia, nel quale aveva paragonato la Russia al Terzo Reich nazista per l’all’Ucraina.Attualmente l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale sta cercando di contrastare l’offensiva.