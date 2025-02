Ilrestodelcarlino.it - In piazza per l’Ucraina: "Ricordiamo le vittime di un conflitto terribile"

Giornata di mobilitazione pacifica ieri per il cessate il fuoco in Ucraina e per ribadire il no alla guerra alla corsa al riarmo. Ieri pomeriggio, inMatteotti, momento di preghiera organizzato da Olena Kim, portavoce della comunità ucraina a Modena. "Siamo di nuovo qui per commemorare tutte ledella guerra in Ucraina, iniziata in realtà nel 2014 con l’invasione russa in Crimea e il 24 febbraio 2022 è stato un giorno drammatico,. Io ero al lavoro, mi è arrivato il messaggio all’alba di un’amica. Ho pianto moltissimo, ero traumatizzata. Quello che sta succedendo ora è un altro pugno nello stomaco, la proposta di pace fatta dagli Stati Uniti non è pace ma una resa.non si vende ma si difende. E siamo qui inper ribadirlo. L’Europa dovrebbe svegliarsi e farsi delle domande, deve alzare la voce e farsi sentire".