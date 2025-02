Iodonna.it - In look nero totale con casco silver cotonato

L’ultimo red carpet, prima degli Oscar, è andato in scena la sera del 23 febbraio. A Los Angeles, le star più famose del globo hanno sfilato sul red carpet della 31ma edizione dei SAG, ovvero gli Screen Actors Guild Award, i premi decisi dal sindacato degli attori. Tra le star, Demi Moore, Selena Gomez, Pamela Anderson, Zoe Saldana e molte altre divine, tra cui la 66enne icona del pixie cut argento Jamie Lee Curtis. Jamie Lee Curtis: «I filler stanno spazzando via generazioni di bellezza» X Screen Actors Guild Award, fate largo a Jamie LeeLa premiazione dei SAG è uno degli appuntamenti più importanti di Hollywood, in calendario storicamente appena prima degli Academy Awards.