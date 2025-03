Ilfoglio.it - In Italia si uccide sempre meno. Quattro segnali rassicuranti (e un allarme)

Insi. Non solo, ma nel report appena pubblicato dal Servizio analisi criminale della Polizia, ci sono altri tre– oltre al calo generale degli omicidi – che indicano una direzione opposta a quella che vuole un paese in mano ai barbari dove la violenza è in continua escalation. Sono più che dimezzati gli omicidi passionali; calano di quasi tre quarti gli omicidi per mafia; diminuiscono anche quelli compiuti da stranieri. Primo punto. Lo studio è stato realizzato analizzando i dati acquisiti dalla banca dati delle forze di polizia, confrontati con le informazioni fornite dai presidi territoriali di Polizia di stato e Arma dei carabinieri, che analizza il fenodurante il decennio 2015-2024 con un focus specifico sul biennio 2023-2024. Dall’analisi dei dati statistici emerge una diminuzione costante del numero degli omicidi volontari consumati in, con un calo del 33 per cento, passando da 475 eventi del 2015 a 319 del 2024, con un decremento del 6 per cento registrato tra il 2023 (340 eventi) e il 2024 (319).