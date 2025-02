Lanotiziagiornale.it - In Italia calano sensibilmente gli omicidi volontari, ma raddoppiano quelli con autori o vittime minorenni

E’ un trend in diminuzione pressoché costante quello che emerge dal documento di analisi “consumati in”, realizzato dal Servizio Analisi Criminale della Direzione Centrale della Polizia Criminale con riferimento al decennio 2015-2024. L’analisi dei dati statistici del periodo attesta, infatti, che il numero degliconsumati nel nostro Paese è diminuito complessivamente del 33%, passando dai 475 eventi del 2015 ai 319 del 2024, con un decremento del 6% registrato tra il 2023 (340 eventi) ed il 2024 (319). Una flessione ancora maggiore emerge con riferimento agliascrivibili a contesti di criminalità di tipo mafioso, in decremento del 72% tra il 2015 ed il 2024 (da 53 a 15).Il trend è confermato anche dai dati Eurostat relativi agliregistrati in Europa che, per il 2022, collocano l’tra i Paesi più sicuri per questo tipo di reato, riconoscendola, in ambito UE, come il Paese con il minor fattore di rischio di eventiari.