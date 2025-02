Tg24.sky.it - In Italia boom di omicidi tra giovanissimi: raddoppiano vittime minori. I dati Criminalpol

La percentuale di minorenni autori di uno inè quasi triplicata in un anno. È quanto emerge dal Rapporto "volontari consumati in", realizzato dal servizio analisi criminale delladella Polizia. Idelle forze dell'ordine dicono infatti che nel 2024 l'incidenza di quelli commessi daisi attesta all'11% del totale deglirilevati, a fronte del 4% dell'anno precedente. Non solo: dai numeri emerge anche che è quasi raddoppiata la percentuale di minorenni uccisi. Nel 2024 è stata del 7%, mentre nel 2023 era al 4%.